Редчайший Porsche 959 выставлен на аукцион

На торги выставлен один из шести Porsche 959, созданных в 1993 году. На ежегодном аукционе Bonhams|Cars Quail 16 августа с молотка уйдёт исключительно редкий, один из всего шести построенных суперкаров Porsche 959 Komfort 1993 года «Series II», оцененный в пределах от 1 500 000 — 2 000 000 долларов. Именно этот экземпляр называют предпоследним по счёту из партии, выпущенной спустя несколько лет после официального окончания производства модели.

© Quto.ru

Разработка автомобиля началась в 1981 году, но к моменту, когда машины была полностью готова выйти на трассу, «группу B» уже исключили из мирового раллийного чемпионата. Чтобы окупить вложения в разработку и создание машины, компания всё-таки запустила серийное производство дорожных версий 959. За два года производства — 1987 и 1988 годы — было собрано всего 292 единицы.

Полноприводный Porsche 959 отличала подвеска, кузов из композитов и алюминия, адаптированный для дорог общего пользования гоночный двигатель объёмом 2,8 литра мощностью 450 лошадиных сил. В предлагаемом к покупке автомобиле дополнительно перенастроили систему наддува, в результате чего отдача двигателя увеличилась приблизительно до 540 лошадиных сил. Пробег этого Porsche 959 составляет 72 тысячи километров.

Особой гордостью бренда стало участие суперкара в ралли «Париж–Дакар» в 1986 году, где он занял два первых места, а также выиграть свой класс на «24 часах Ле-Мана», но уже в доработанной версии.

© Bonhams|Cars

© Bonhams|Cars

© Bonhams|Cars

© Bonhams|Cars

© Bonhams|Cars

© Bonhams|Cars

© Bonhams|Cars

В 90-х годах прошлого века неизвестный коллекционер убедил компанию возобновить выпуск модели из оставшихся на складе компонентов. Было собрано, по разным данным, от шести до восьми дополнительных экземпляров, которые стоили вдвое дороже предшественников. И этот — один из них. Среди коллекционеров, аукционистов и просто любителей суперкаров и бренда их называют 959 «Series II». Считается, что они отличаются настройками подвески.

Вполне вероятно, что итоговая стоимость суперкара будет выше. В 2022 году один из официальных экземпляров 959 с меньшим пробегом был продан за 2,12 миллиона долларов. Но тут стоит учитывать, что стоимость автомобилей, прошедших «Дакар», достигает 6 миллионов долларов