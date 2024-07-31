Представлен Pagani Utopia Roadster: две крыши на выбор и 864-сильный V12

Итальянская компания Pagani представила открытую версию Roadster своего среднемоторного суперкара Utopia и сразу же объявила её цену — от 3,1 млн евро без учёта налогов.

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Купе Utopia дебютировало в 2022 году — это третья полностью новая модель за всю историю Pagani (первые две — это Zonda и Huayra). Дизайн Utopia вдохновлён культовыми автомобилями и мотоциклами 50-х и 60-х годов прошлого века, а потому кажется немного старомодным. Купе и родстер Utopia разрабатывались одновременно и имеют очень мало различий во внешности, а сухая масса у них и вовсе идентичная — 1280 кг. В основе кузова лежит карбон-титановый монокок, к нему спереди и сзади прикручены хром-молибденовые рамы, к которым крепится силовой агрегат и подвеска. Вся наружная обшивка выполнена из углепластика. В корму интегрировано антикрыло без торчащих наружу элементов, но с двумя подвижными секциями для регулировки угла атаки.

К названию Roadster не стоит относиться слишком строго, в сегменте суперкаров оно трактуется достаточно широко. На самом деле Utopia Roadster — это, конечно, тарга с массивной углепластиковой дугой за салоном. Для версии Roadster предусмотрены сразу две съёмные крыши — жёсткая углепластиковая, которую в демонтированном виде предлагается хранить как скульптуру в гараже или гостиной, и портативная тканевая, хранящаяся в салоне в специальном чемоданчике за сиденьями. Для багажа предусмотрены два чемодана ручной работы из кожи и углепластика — они хранятся в боковинах кузова за дверьми.

Ювелирно отделанный салон выглядит особенно шикарно при естественном солнечном свете: аналоговая эстетика с элементами стиля стимпанк сегодня пользуется большим спросом у состоятельных автолюбителей, уставших от обилия электроники и сенсорных экранов в салонах современных автомобилей. В Utopia Roadster нет ни одного сенсора, а единственный небольшой экран интегрирован в щиток приборов между стрелочными спидометром и тахометром — этот экран необходим для тонких настроек различных систем автомобиля и выполняет мультимедийные функции. Рулевое колесо выточено из цельного 43-килограммового куска металла, от которого в итоге остаётся ажурная деталь массой 1,6 кг, при этом часть обода и ступица покрываются кожей для более приятного тактильного контакта. Ключ от машины выполнен в виде её масштабной модели и хранится в специальном лотке на центральном тоннеле.

Техническая начинка у «родстера» — такая же, как у купе: собранный вручную 6,0-литровый битурбомотор поставляет Mercedes-AMG, его максимальная отдача — 864 л.с. при 6000 об/мин и 1100 Нм при 2800-5900 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 7-ступенчатую механическую коробку передач Xtrac и самоблокирующийся дифференциал. По желанию клиента Pagani готова оснастить Utopia Roadster роботизированной версией этой же коробки, руль в таком случае будет дополнен клавишами ручного переключения передач.

Подвеска — пружинная, на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами, кованые рычаги изготовлены из алюминиевого сплава. Карбон-керамические тормоза поставляет Brembo, диаметр передних дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 390 мм (4-поршневые суппорты). Размерность шин — 265/35 R 21 спереди и 325/30 R 22 сзади, их поставляет Pirelli, состав специально оптимизирован для этой модели, доступны летний и зимний комплекты.

Pagani заявила, что выпустит всего 130 экземпляров Utopia Roadster по цене от 3,1 млн евро, тогда как для купе был заявлен тираж 99 экземпляров и цена от 2,15 млн евро. Первый живой показ Utopia Roadster состоится в августе в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния). Премьерный образец на фотографиях оснащён расширенной углепластиковой отделкой Sport Pack и колёсами разного дизайна по левому и правому борту, чтобы потенциальные клиенты могли понять, какой дизайн им нравится больше.