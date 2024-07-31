Анонсирован стильный лифтбек Jiyue 07 от Geely и Baidu

Новую электрическую пятидверку ждут в продаже осенью. Для модели предусмотрена полноприводная двухмоторная версия.

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Электромобильная марка Jiyue «выросла» из компании Jidu, которая была создана IT-гигантом Baidu и холдингом Geely Auto. Но если в том СП фирма Baidu владела 55% акций, то теперь главенствующая роль уже у Geely – ей принадлежит 65%.

Первенцем стал паркетник Jiyue 01. А в конце прошлого года бренд Jiyue объявил о расширении гаммы и поделился изображениями готового к производству лифтбека с индексом 07. Публичную премьеру провели в апреле 2024-го на Пекинском автосалоне. Однако тогда продемонстрировали пятидверку с запертыми дверями и тонированными стеклами. И вот, наконец, опубликованы эскизы серийного интерьера. «Живьем» салон покажут онлайн 2 августа. Ну а в продажу лифтбек Jiyue 07, по данным местных СМИ, поступит в сентябре.

Как и ожидалось, интерьер «семерки» оформили в стиле кроссовера. Главные фишки – табло почти во всю ширину передней панели, «штурвал» вместо традиционного рулевого колеса и сразу две беспроводные площадки для зарядки гаджетов. При этом карты дверей и кресла у лифтбека свои. Вдобавок другим сделали подлокотник между передними сиденьями.

Что же касается внешности, то над и под блоками фар Jiyue 07 имеются пиксельные секции. Лифтбеку также достались стеклянная крыша и пиксельные же задние фонари. На дверях нет ручек – они открываются с помощью миниатюрных кнопок (сами двери наверняка безрамочные).

В Китае уже выдан сертификат на Jiyue 07. Согласно документам Минпрома КНР, длина пятидверки равна 4953 мм, ширина – 1989 мм, высота – 1475 мм, колесная база – 3013 мм. Для сравнения, размеры родственного паркетника Jiyue 01: 4853/1990/1611 мм, расстояние между осями – 3000 мм.

Точно известно, что, как и кроссовер, лифтбек предложат с двухмоторным полным приводом. Совокупная отдача – 544 л.с. При этом у паркетника Jiyue 01 еще есть заднеприводная модификация с электродвигателем мощностью 272 л.с. Не исключено, что такую версию получит и Jiyue 07. Батареи, вероятно, тоже одинаковые. Одномоторный кросс оснащен аккумулятором емкостью 71,4 кВт*ч, за доплату можно заказать батарею на 100 кВт*ч. В первом случае Jiyue 01 проедет 550 км по циклу CLTC, во втором – 720 км. Полноприводный паркетник по умолчанию имеет батарею емкостью 100 кВт*ч, запас хода такой «единички» — 660 км.

Цены лифтбека Jiyue 07 пока не объявлены. Кроссовер стоит от 219 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,6 млн рублей по актуальному курсу.