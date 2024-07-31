У белорусского преемника ГАЗ-66 появится новая версия

Минский завод колёсных тягачей расширит гамму двухосных грузовиков. С недавнего времени новым направлением работы Минского завода колёсных тягачей стало создание линейки гражданских полноприводных двухосников. В серийное производство первой пошла мастерская, для которой кузов разработала фирма «МАЗ-Купава», — такие машины закупают энергетики ГПО «Белэнерго».

© Quto.ru

Как сообщает ABW, завод планирует выпускать шасси полной массой 10 300 кг и грузоподъемностью 3900 кг — в нынешней версии модель готова взять на борт 3000 кг груза. Кроме того, в планах белорусского производителя есть выпуск 3-тонного бортового грузовика.

Добавим, что Минский завод колёсных тягачей известен, прежде всего, своими многоосными армейскими машинами. Но самая младшая модель представляет собой двухосный полноприводник, напоминаеющий советский ГАЗ-66. Его даже называют белорусским преемником «шишиги».

Между тем, КамАЗ оборудовал грузовик «ленивцем» по просьбе торговых сетей: модель 65658-B5 адресована логистическим компаниям, маркетплейсам и представителям ритейла.