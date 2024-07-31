Cadillac CT5-V Blackwing получил доработанную подвеску и карбон-керамические тормоза

Изменения положены клиентам, которые выберут «трековый» опционально доступный пакет. Цена станет известна позже.

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Марка Cadillac, принадлежащая концерну General Motors, представила CT5 в 2019 году: модель пришла на смену среднеразмерному седану CTS. «Обычная» четырёхдверка пережила рестайлинг осенью 2023-го, а «заряженные» версии – CT5-V и CT5-V Blackwing – в январе текущего года. Теперь топовой версии предлагают ещё и новый так называемый «трековый» пакет Precision.

Такая версия седана, в частности, получит доработанную подвеску с иным стабилизатором поперечной устойчивости, более жёсткими пружинами, другими втулками. У варианта с пакетом Precision – новые передние поворотные кулаки, а также пересмотрена задняя подвеска. В компании заявили, что изменения позволили повысить «динамичность» CT5-V Blackwing как на улице, так и на трассе.

Кроме того, такой спортивный седан получил перенастроенное рулевое управление и изменённый софт регулировки амортизаторов MagneRide, а также электронный дифференциал повышенного трения. Ещё этот вариант седана Cadillac снабдили карбон-керамической тормозной системой.

Двигатель у новой версии стандартный: речь идёт о компрессорном двигателе V8 LT4 объёмом 6,2 литра, максимальная мощность которого равна 677 л.с., а крутящий момент – 894 Нм. К нему в комплект предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо десятиступенчатый автомат. Привод – только задний.

В ходе недавнего обновления Cadillac CT5-V Blackwing получил большое 33-дюймовое изогнутое табло, которое расположено на передней панели. Дисплей объединяет виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы. Мультимедиа поддерживает современные сервисы Google и Wi-Fi-роутер 5G, кроме того, разработчики обновили комплект электронных водительских ассистентов.

Напомним, серийное производство спортивных седанов марки Cadillac налажено на заводе Lansing Grand River, который расположен в Мичигане (США). Стоимость пакета Precision на данный момент не сообщается. Стартовая стоимость актуального седана Cadillac CT5-V Blackwing на американском рынке на сегодняшний день составляет 93 495 долларов (эквивалентно примерно 8,02 млн рублей по текущему курсу).

Пару недель назад марка Cadillac представила рестайлиновый Escalade: этот рамный внедорожник получил внешность в стиле IQ, новые «катки», богатый салон и новую версию Executive (её особенность – фокусировка на повышенном комфорте пассажиров второго ряда).