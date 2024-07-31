В Pirelli разработали «кибершины», которые могут общаться с автомобилем

Производитель автомобильных шин Pirelli не только совершенствует уже выпускаемые модели, но и разработал совершенно новый вид покрышек, которые оснащены встроенными датчиками, способными передавать сведения на бортовой компьютер автомобиля в реальном времени.

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По словам разработчиков, внедрение датчиков в автомобильные шины Pirelli позволит сделать процесс управления автомобилем более предсказуемым и безопасным. В настоящее время инновационные шины Cyber Tires устанавливаться только на автомобиль Pagani Utopia, после прохождения испытания покрышки должны поступить для их установки на автомобили массового сегмента.

Принцип работы новых покрышек Cyber Tires заключается в том, что они способны передавать информацию на бортовой компьютер, что позволяет в автоматическом режиме производить настройки стабилизирующих систем, а также передавать информацию системам-помощникам управления автомобиля.

Производитель шин Pirelli сообщил о том, что данная разработка является своего рода системой-помощником для усовершенствования внедряемой в автомобили системы беспилотных технологий. Передача информации с дорожных покрышек в бортовой компьютер позволяет подстраивать все системы автомобиля для комфортного и безаварийного вождения. Также с помощью передачи информации системы могут настраивать режим вождения в автоматическом режиме без участия водителя.

В будущем шины Pirelli будут задействованы в проведении испытаний, на предмет того, как ведут себя покрышки в различных дородных условиях, что позволит усовершенствовать производство с целью повышения безопасности.

В настоящее время активное развитие получила система беспилотного вождения, которая упрощает процесс вождения, а с внедрением инновационных шин будет повышена безопасности на дорогах.