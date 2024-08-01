В России появился новый 163-сильный японский внедорожник

В России поступил в продажу новый Toyota Land Cruiser Prado за 11 млн рублей.

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Японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 Series 2024 г. в. по параллельным схемам привез в Россию крупный столичный дилерский центр.

Автомобиль стоит 11 млн руб. Уменьшить цену можно, оформив кредит, каско и сдав прежнюю машину в трейд-ин. На модель действует полная дилерская гарантия: 100 тыс. км.

Машина продается с безальтернативным бензиновым 2,7-литровым атмосферником мощностью 163 л. с., работающим в связке с классической 6-ступенчатой АКП. Привод полный.