Cалон нового кроссовера Haval F7 попал на фото

Компания Haval до конца лета начнёт продажи нового F7 для России, который получит радикально иной дизайн по сравнению с актуальной версией кроссовера, полностью пересмотренный салон и проверенный российскими условиями набор силовых агрегатов. Рассказываем всё, что известно о новинке и показываем, как она выглядит внутри.

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Габаритные характеристики модели следующие: длина - 4780 мм, ширина -1890 мм, высота - 1675 мм. Длина колёсной базы составляет 2800 мм. Если сравнивать с моделью текущей генерации, то новинка крупнее. Во-первых, плюс к колёсной базе целых 75 мм, что означает дополнительное пространство в салоне. Прибавка в длине кузова - 89 мм, к ширине плюсом 24 мм, а вот в росте новый F7 поубавил: минус 15 мм.

© Российская Газета

В основе первого поколения Haval F7 лежит оригинальная платформа, которая в том числе использовалась компанией для автомобилей суббренда Wey - со стойками МакФерсон спереди и сзади. В основе нового кроссовера лежит массовая "тележка" L.E.M.O.N. с теми же стойками спереди и многорычажкой сзади. Эта платформа в России знакома - тот же Jolion скроен на ней.

© Российская Газета

Салон адаптирован под Россию - с завода в мультимедиа с большим тачскрином 14,6 дюйма вшиты сервисы "Яндекса". На фото к материалу - китайская версия Haval F7, продающаяся на родине под именем Monster. У нашей будет одно практичное отличие: в Haval заявили, что управление основными функциями будет вынесено на физические кнопки. Показания приборов выведены на цифровую "бескозырку".

Опциональный список нового Haval F7 широк: вентиляция и электрорегулировка передних сидений с функцией памяти, панорамная крыша, электропривод пятой двери с сенсорным датчиком, комплекс электронных помощников водителя, включая адаптивный круиз-контроль. Всего будет три комплектации и четыре цвета.

Силовые агрегаты плюс-минус те же, если не считать корректировок. Так, у базового турбомотора 1,5 литра мощность осталась на том же уровне - 150 л.с., а вот крутящий момент вырос с 230 до 280 Нм. Он устанавливается на переднеприводные версии Haval F7. У двухлитрового турбо, который положен F7 с полным приводом, мощность увеличили на две "лошади" - до 192 л.с., а вот тягу подубавили - крутящий момент снижен с 340 до 320 Нм. Коробка передач прежняя - 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями мокрого типа.

Дата продаж пока не названа, но инсайдеры говорят о первой половине августа. Цены на актуальное поколение F7 - от 2,45 до 3,35 млн рублей. Ожидаемый прайс на новинку - от 2,7 до 3,5 млн рублей.