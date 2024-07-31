Китайские автомобили Zeekr могут закончиться в России к ноябрю

Китайские электрокары Zeekr закончатся в России к ноябрю, а в ближайшее время цена на них подскочит на 10–15%. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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«Автоэксперты уверяют, что машин данной марки на российском рынке пока достаточно, но действующего запаса хватит на три месяца. А вот будут ли дальше поставки — неизвестно», — говорится в сообщении.



До этого китайские автодилеры бренда Zeekr получили официальное письмо, в котором говорится о полном запрете продаж премиальных автомобилей в Россию. Также выяснилось, что производитель будет блокировать мультимедийную систему машин, произведенных после 15 июля и работающих за пределами Китая. При этом машины, которые сейчас продаются в РФ, могут подорожать на суммы от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Zeekr является китайской маркой электромобилей премиум-сегмента, подразделением компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в октябре 2021 года. На российском рынке автомобили появились в 2023 году. Это кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.