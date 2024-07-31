Показан интерьер нового серийного электрокара Atom

Рассекречен минималистичный салон российского электрокара Atom. Таким будет интерьер серийного Атома: минимум визуального шума вроде экранов, кнопок, переключателей и ненужных функций, вместо этого лаконичный дизайн и «интеллектуальный минимализм».

© Motor.ru

В компании отмечают, что пользователи могут даже удивиться тому, что «можно обойтись без ранее привычных для автомобиля вещей». Для того, чтобы снизить когнитивную и моторную нагрузку на водителя, создатели использовали «паттерны взаимодействия с современными гаджетами, включая игровые механики», которые встроены в Атом через операционную систему, приложения, сервисы и пользовательские интерфейсы.

В салоне у Атома действительно минимум физических кнопок. Обычный экран всего один, и он интегрирован в рулевое колесо. Во время движения вся информация отображается на проекционном дисплее на лобовом стекле перед водителем, не отвлекая его при этом от дороги. На руле также есть переключатели и джойстики вместо классических кнопок, управлять функциями можно и с помощью встроенного тачскрина. Обещано и голосовое управление, которое «сократит количество ситуаций, требующих взаимодействия с переключателями».

© Atom

© Atom

© Atom

© Atom

© Atom

© Atom

© Atom

© Atom

© Atom

© Atom

© Atom

Есть у Atom особенность: фоновая подсветка на передней панели, в дверных картах и на потолке, которая синхронизируется с системами машины, в том числе с электронными ассистентами. Она реагирует на разные дорожные ситуации, например может мягкой пульсацией предупредить водителям об опасном сближении с другим автомобилем. Из оснащения также заявлены подогрев руля, камера заднего вида, изображение с которой выводится на экран, встроенный в салонное зеркало, и видеорегистратор. Еще одна камера установлена в передней левой стойке — она предназначена для мониторинга состояния водителя и его идентификации.

Еще несколько физических кнопок есть на передней панели, с их помощью переключаются режимы движения. Тут же находится дефлектор климатической системы, а ниже размещен отсек для хранения мелких предметов. Есть и полка с беспроводной зарядкой для смартфона и два разъема Type-C.

Подогревом оснащены все сиденья, причем подогреваются не только подушки, но и спинки. Есть подлокотники с подстаканниками и разъемы Type-C на втором ряду. В передний подлокотник встроена NFC-метка для пассажиров, с ее помощью можно использовать личное мобильное устройство для управления функциями Атома.

За безопасность отвечают шесть подушек безопасности: две фронтальные, расположенные в рулевом колесе и передней панели, две боковые, находящиеся в спинках передних сидений, и две боковые шторки.

«На данном этапе разработка интерьерных решений завершена, ведется подготовка к производству и настройка оборудования, — рассказали „Мотору“ в пресс-службе марки. — Первые предсерийные электромобили Атом будут собраны в конце 2024 года».



Производить электрокары будут на столичном заводе «Москвич», а старт продаж намечен на 2025 год.