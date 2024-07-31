В России повышается спрос на китайские пикапы

Авито Авто: в первом полугодии спрос на новые пикапы вырос на 95,7%. Среди моделей наибольшей популярностью пользуется Great Wall Poer, на долю которого пришлось 8,2% от всего спроса. Средняя цена такой машины составляет 3 749 000 рублей. Второе место осталось за моделью JAC T9, что имеет долю на уровне 8,1%.

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На третьей строчке сумел закрепиться пикап Changan Hunter Plus, чья доля равна 6,1%. Четвертое место также досталось представителю «поднебесного» автопрома, модели JAC T8 Pro (5,8%). Замкнул пятёрку лучших Sollers ST6 (5,7%).

Что касается расклада по маркам, то здесь безусловным лидером является бренд JAC, что имеет долю спроса 20,5%. Кроме того, в список самых популярных брендов входят отечественный УАЗ (13,5%), а также китайские Great Wall (12,8%) и Changan (8,3%).

Между тем, эксперты назвали рамные внедорожники, которые больше всего любят россияне. Такие машины ценят, прежде всего, за хорошую проходимость.