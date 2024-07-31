Geely представила новый Preface для РФ: седан сняли на фото

Компания Geely опубликовала подробности о новой модели для российского рынка - седане Preface. Продажи должны стартовать уже в ближайшее время.

В основе Preface лежит платформа CMA - разработка Geely и Volvo. По габаритам автомобиль чуть уступает Toyota Camry, но превосходит Chery Arrizo 8: 4825 х 1880 х 1469 мм, размер колёсной базы равен 2800 мм.

Судя по единственной официальной фотографией, распространённой пресс-службой Geely, седан для рынка РФ получил внешность гибридной модификации, однако будет представлен с двухлитровым двигателем мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч - 7,1 секунды, средний расход топлива - 7,2 литра.

Geely Preface представят в двух комплектациях. В базовой Luxury заявлены: зимний пакет, состоящий из подогрева передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, внешних зеркал, заднего стекла и форсунок омывателя, 17-дюймовые колёса, полностью светодиодная головная оптика, отделка интерьера и сидений черной экокожей премиум-качества, обивка потолка черного цвета, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ (водительская дверь), датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, сиденье водителя с электрорегулировками в 10 направлениях, включая регулировку поясничного упора, цифровая приборка диагональю 10,2 дюйма, мультимедиа с экраном 13,2 дюйма, аудиосистема с восемью динамиками, передние и задние датчики парковки, система камер кругового обзора.

Топовая версия Flagship предусматривает 18-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета, бесключевой доступ на переднем ряду, вентиляцию передних сидений, электрорегулировку кресла переднего пассажира в 4 направлениях, премиальную аудиосистему с 12 динамиками, включая индивидуальные динамики в подголовнике водителя, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения фронтального столкновения, удержания автомобиля в полосе движения, экстренного удержания автомобиля в полосе движения, распознавания дорожных знаков, ассистент движения по автомагистрали и систему интеллектуального управления дальним светом фар.

Цены не раскрываются. В КНР Geely Preface с мотором 2.0 литра в топовых версиях стоит до 145 700 юаней, таким образом, при прямой конвертации и средней наценке при уплате всех сборов цена седана в России может составить 3,2-3,5 млн рублей.