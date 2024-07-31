В ближайшее время автомобили Zeekr подорожают в России до 15%

Стало известно, почему в России увеличится стоимость Zeekr. Эксперты утверждают, что китайские Zeekr закончатся в России уже к ноябрю, при том, что в настоящий момент на рынке нет дефицита данной марки. Что будет с поставками дальше, сейчас никто сказать не может.

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Ранее стало известно, что китайский производитель сообщил о полном запрете продаж премиальных автомобилей в Россию. Кроме того, он принял решение о блокировке мультимедийной системы машин, собранных после 15 июля и работающих за пределами Китая.

Производство китайской марки электромобилей премиум-сегмента Zeekr началось в октябре 2021 года. В 2023 году бренд появился на российском рынке. Он был представлен кроссовером Zeekr X, спорткаром Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

Заднеприводный вариант Zeekr X оснащён электродвигателем мощностью 272 лошадиных сил с запасом хода 560 километров и разгоном до 100 километров в час за 5,8 секунд. В полноприводном варианте два мотора общей мощностью 428 лошадиных сил, разгон за 3,7 секунды, запас хода 512 километров.

Спорткар Zeekr 001 имеет мощность электродвигателя от 272 до 1125 лошадиных сил, время разгона до 100 километров в час от 6,9 до 2,7 секунд.

Минивэн — считается самым быстрым автомобилем в сегменте в мире. Полноприводная версия разгоняется до 100 километров в час за 4,5 секунды. Мощность двигателя — 544 лошадиные силы.