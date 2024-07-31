Эксперт рассказал, должен ли перекупщик быть вписан в ПТС при перепродаже

Покупка автомобиля - ответственная задача. Еще более ответственной она становится, когда речь идет о приобретении автомобиля с участием перекупа. Есть универсальные советы, которые позволят безопасно закрыть сделку по покупке автомобиля.

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Перекупами принято называть людей, которые зарабатывают на перепродаже автомобилей. Они ищут варианты с ценой ниже рыночной, проводят минимальный ремонт, а затем перепродают машину на вторичном рынке. У таких сделок есть несколько нюансов. Так, автомобиль должен быть поставлен на учет в срок до 10 дней с момента покупки. Данное требование установлено законом и не может быть проигнорировано.

Перекупы, которые зарабатывают на покупке и продаже машин, как правило, пропускают этап регистрации транспорта. У этого есть одно объяснение - лишние записи в ПТС могут сигнализировать о наличии технических или юридических проблем. Кроме того, перекупы часто обвиняются в недобросовестности сделок. По этой причине лишние отметки в документах им не нужны.

Должны ли данные перекупа присутствовать в ПТС? При купле-продаже транспортного средства взаимосвязанными сторонами являются продавец и покупатель. Если данные перекупа будут отсутствовать в регистрационных документах, это говорит о том, что он не имеет права реализовать машину. Кроме того, он не выступает стороной договора и не несет ответственность за сделку.

На практике сделка заключается между покупателем и предыдущим владельцем транспорта. Последний даже может отсутствовать при заключении договора. Перекуп просто получает деньги от сделки. Для покупателя при таком сценарии есть определенные риски. В любой момент бывший владелец транспорта может заявить, что не подписывал никакие документы и денег не получал. Если возникнут судебные разбирательства, новому владельцу придется вернуть транспортное средство. Есть еще один риск - сделку могут признать недействительной, если бывший владелец будет признан банкротом. Автомобиль в таком случае вернут обратно, продадут и отправят на продажу в счет погашения долга.

Как обезопасить себя? Если данные перекупщика не указаны в ПТС, следует запросить на руки договор купли-продажи. Еще один вариант - получить доверенность от имени бывшего владельца. В остальных случаях у перекупа нет права на реализацию транспортного средства. Законом не установлены требования к оформлению доверенности для продажи транспортного средства. Однако будет лучше, если бумагу заверят у нотариуса.

Дополнительно покупатель может связаться с прежним владельцем, чтобы получить согласие от него. На всякий случай следует сохранить переписку, если придется доказывать свою правоту в судебном порядке. При выборе способа оплаты стоит отдавать предпочтение безналичному переводу. Сохраненные выписки из банка тоже могут послужить хорошим доказательством. Новому владельцу удастся доказать покупку транспорта и установить личность получателя денежных средств.

Итог. Покупка автомобиля через перекупа - менее распространенный вид сделки. Чтобы обезопасить себя от дальнейших проблем, рекомендуется тщательно проверять юридическую сторону процесса.