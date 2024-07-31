Названы три причины, почему все новые быстрые дороги будут платными

Петр Шкуматов объяснил экономику строительства скоростных трасс в РФ.

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В новом номере журнала «За рулем» эксперт Петр Шкуматов задался вопросом, почему за новые быстрые дороги теперь почти всегда нужно платить? И сам нашел этому объяснения.

1. Дорого

Например, стоимость строительства трассы М-12 Москва – Казань составила 910 млрд рублей за 810 км. Это недешево, а дорог таких нужно много.

2. Острая потребность в дорогах

Нехватка автомагистралей оценивается как минимум в 10 тысяч км, а для комфортного и скоростного передвижения по стране нужно 35 тысяч км дорог первой технической категории. Нетрудно посчитать, сколько потребуется вложить денег в такое масштабное строительство.

3. Инвестиции

Таких средств у государства нет, поэтому стройка идет за счет привлечения частных инвестиций – «Автодор» выпускает облигации, которые можно купить и быть причастным к развитию дорожной сети России и даже заработать на этом.

Мнение специалиста Петр Шкуматов, эксперт «За рулем»: