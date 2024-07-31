Раскрыты все подробности о Geely Preface для России

Geely рассекретил характеристики модели Preface для РФ. Китайский производитель раскрыл все подробности о бизнес-седане, продажи которого на российском рынке стартуют в ближайшее время. Россиянам флагман будет предложен с единственным двигателем и в двух комплектациях: Luxury и Flagship.

Автомобиль построен на модульной архитектуре CMA, разработанной при участии инженеров Volvo. Его длина составляет 4825 мм, ширина 1880 мм, высота — 1469 мм, размер колёсной базы равен 2800 мм.

Селектор трансмиссии перенесён на рулевую колонку, что позволило освободить место на центральном тоннеле. В салоне также появилось множество отсеков для хранения мелочей, а объём багажного отделения равен 500 литрам.

Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 200 сил и 325 Нм, работающий в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Тандем обеспечивает разгон до «сотни» за 7,1 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 литра бензина на 100 км пути.

Водителю доступны светодиодная оптика, четыре режима езды (Экологичный, Комфорт, Спорт и Умный), а управлять функционалом седана предложено через экран медиасистемы диагональю 13,2 дюймов. Часть функций продублирована на традиционных физических кнопках.

По умолчанию модель оборудована 10,2-дюймовой виртуальной панелью приборов, двухзонным климат-контролем, аудиосистемой с 8 динамиками, передними и задними датчиками парковки, камерами кругового обзора, бесключевым доступом в салон и запуском двигателя с кнопки, а также подогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Топовая версия Flagship дополнительно оснащается вентиляцией передних сидений, акустикой с 12 динамиками, адаптивным круиз-контролем с распознаванием дорожных знаков, удержанием в полосе, экстренным автоторможением, автоматическим переключением дальнего света фар.

Все подробности о ценах Geely Preface на российском рынке будут раскрыты ближе к дате старта продаж, который состоится в ближайшее время.