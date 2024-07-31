Глава Минтранса признал «деградацию» дорог в России

Глава Минтранса РФ заявил о деградации дорог в стране. В министерстве транспорта России заявили, что в ближайшие годы приоритетной задачей станет ремонт существующих федеральных дорог, а не строительство новых. Об этом сообщил глава ведомства Роман Старовойт. При этом он отметил, что все уже начатые проекты будут завершены, как и возведение обходов 50 крупных городов.

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По планам, к 2030 году доля отремонтированных федеральных транспортных артерий составит 85%, региональных и муниципальных — до 60%. При этом в конце 2023-го показатели составляли 73,8% и 53,4% соответственно. Кроме того, в Минтрансе намерены повышать безопасность дорожного движения, благодаря чему количество погибших в ДТП с нынешних 2,36 до 1,58 человек на 10 тысяч транспортных средств.

«К сожалению, с 2020 году наблюдаем деградацию федеральной дорожной сети. Это отмечают губернаторы и ГИБДД. Решение этой задачи ставим в приоритет»,



— заявил министр транспорта. При этом он отметил, что финансирование ремонта дорог осуществляется только на 50% от необходимого объёма.

Помимо этого, власти рассматривают вопрос сокращения пробок и строительства путепроводов через железнодорожные переезды в местах с высокой интенсивностью движения поездов. Впрочем, не бесплатные для водителей.