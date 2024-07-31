Стало известно, когда АвтоВАЗ снова повысит цены на Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может повысить цены на модели Lada сразу после индексации ставок утилизационного сбора, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин. По его словам, повышение утильсбора, лоббируемое «АвтоВАЗом», необходимо предприятию для того, чтобы избавиться от конкурентов в его рыночном сегменте.

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«Совершенно понятно, что если конкурентов на твоем рынке больше нет, то ты можешь делать с ним, что хочешь. «АвтоВАЗ» продавливает повышение «утиля» просто для того, чтобы без рисков повысить цены самому», — сказал Шапарин «Газете.Ru».



По словам эксперта, цены на автомобили Lada уже сопоставимы с продукцией китайских автобрендов. Так, Vesta стоит уже как качественный кроссовер Haval Jolion – свыше 2 млн рублей. А автомобили Kaiyi предлагаются дешевле продукции отечественного завода.

«АвтоВАЗ», безусловно, повысит цены, мы увидим рост сразу же. Причем они хитрые, они будут все дозировать — повышать цены постепенно, раз за разом, тут и там. Все будет, как всегда», — пояснил Шапарин.