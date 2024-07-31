В России автомобили подорожают на 10% из-за индексации утильсбора

В России индексация утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили во всех сегментах рынка. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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«К сожалению, «АвтоВАЗ» и другие российские производители цены тоже повысят. Возможно, меньше, поскольку они получают компенсацию от государства за уплату утилизационного сбора. Но просто такого еще случая не было, когда местные производители не поднимали цены», — напомнил он.



Подщеколдин добавил, что на рост цен на авто также влияет удорожание кредитных средств после повышения ключевой ставки ЦБ. Также импортеры столкнулись со сложностями с международными платежами для приобретения автокомпонентов, необходимых для российского производства машин.

По словам эксперта, средняя стоимость автомобиля в РФ сегодня составляет уже 3,3 млн рублей. Подщеколдин ожидает роста цен минимум на 10% к концу года.