Новый Suzuki S-Cross (SX4) теперь поставляют к нам обходным путем

В Россию привезли новый Suzuki SX4 за 3 950 000 рублей.

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Suzuki SX4 третьего поколения так и не был официально представлен в России, однако теперь стал доступен в виде модели S-Cross (благодаря параллельному импорту) по цене 3 950 000 рублей, как указано в объявлениях на классифайдах. В продаже имеется версия GL Elegance с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра, мощностью 129 л.с., полным приводом и автоматической коробкой передач.

При смене поколения Suzuki S-Cross сохранил узнаваемые пропорции кузова, но обновился в плане дизайна: теперь он оснащен новой передней оптикой с LED-элементами, измененными задними фонарями и радиаторной решеткой с оригинальным узором. Под капотом автомобиля 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 129 л.с. и 235 Нм крутящего момента.

Этот двигатель работает по технологии «умеренный гибрид» в сочетании со стартер-генератором, который временно увеличивает мощность на 14 л.с. для улучшения динамики и экономии топлива. В салоне появился новый 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также обновленный блок управления климат-контролем.

Из электронных помощников в автомобиле присутствуют адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений и функция контроля за соблюдением полосы движения.