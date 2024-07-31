Changan Uni-K дешевеет на «вторичке» за год почти на миллион

Назван китайский автомобиль, которые быстрее других теряет в цене. Им оказался Changan Uni-K: модель 2023 года выпуска с пробегом 13 тысяч километров один из московских дилеров предлагает за 3,4 миллиона. Новый кроссовер в той же комплектации Luxe производитель оценивает в 4,1 миллиона, что на 719 900 рублей больше. Заметна разница и в сравнении с базовым исполнением Comfort, причем не в его пользу: за такой Uni-K просят 3,7 миллиона.

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Есть на вторичном рынке и более дешевые Uni-K. Например, кроссовер 2022 года выпуска с пробегом 44 тысячи километров можно купить за 2,9 миллиона рублей. В Хабаровске выпущенный для Китая автомобиль постарше, 2021 года, предлагают за 2,6 миллиона. Его пробег — 11 тысяч километров.

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Changan вывел флагманский кроссовер Uni-K на российский рынок в конце 2022 года. Кроссовер предлагают с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 226 сил (380 Нм), восьмиступенчатым автоматом Aisin, передним либо полным приводом.

Оснащение относительно других Changan богатое: уже «в базе» есть светодиодная оптика, двухслойные стекла, 21-дюймовые колесные диски, виртуальная «приборка», аудиосистема с динамиками Sony, панорамная крыша и другое.

Имеется у Uni-K и гибридная версия iDD, которую привезли в Россию в конце 2023 года. Её силовая установка развивает 306 сил и 585 Нм момента, позволяя разгоняться с места до ста примерно за восемь секунд. Цена такого кроссовера без скидок и акций — 5 219 900 рублей.