Механик посоветовал не менять автосервис и обслуживать машину в одном месте

Механик назвал способ сэкономить на ТО. Производители обычно устанавливают регламент на прохождение техобслуживания через каждые 15 тыс. км. Но речь идёт о новых и качественных машинах. Автоэксперт, владелец автомастерской Артём Алдошкин советует делать это чаще по мере того, как автомобиль стареет. И вне зависимости от возраста машины рекомендует делать межсервисную диагностику.

Специалист отметил, что у китайских производителей разбег по техобслуживанию очень отличается в зависимости от марки. И ориентироваться нужно на рекомендацию производителя, но автомобилям с приличным пробегом обязательна проверка основных узлов каждые 10 тыс. км.

В основное ТО должны входить осмотр подвески, проверка двигателя и жидкостей на предмет течи: масло, антифриз, тормозная жидкость. Раз в полгода необходимо менять фильтры.

Эксперт отметил, что в основном водители делятся на два типа: слишком внимательно относятся к машине или, наоборот, тянут с ремонтом до последнего. После покупки автомобиля с пробегом специалист советует сразу заменить все необходимые жидкости и расходники.

Автоэксперт посоветовал обслуживать машину в одном и том же сервисе. Он сравнил ремонт автомобиля с походами к врачу: медик знает историю болезни пациента, а автомеханик — что уже было сделано, что необходимо будет поменять в ближайшее время, и «где какой болт правильно прикручен».

Если диагностика автомобиля показывает, что какие-то детали требуют замены, лучше сделать это сразу и не дожидаться, когда одна проблема спровоцирует поломку других деталей.

Способом экономии на обслуживании механик назвал своевременный ремонт. По его словам, чаще всего дорогой ремонт машины складывается из-за цепной реакции. Например, если не менять тормозную жидкость, начинаются проблемы с тормозами. Но замена тормозной жидкости стоит около 1 тыс. рублей, а один лишь тормозной суппорт — 2,5 тыс, не считая стоимости ремкомплекта.

Ещё один способ сэкономить — покупать качественные аналоги оригинальным запчастям. Хороший мастер может подобрать деталь, которая не сломается через несколько километров.