350-тонную подводную лодку провезли по улицам Германии

В Германии завершилась операция по перевозке гигантской подводной лодки U-17 времен холодной войны по автомобильным дорогам общего пользования. Как сообщает «Российская газета», субмарину доставили из Технического музея Шпейера до Технического музея Зинсхайма — длина сухопутной части маршрута составила 50 километров.

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Транспортировку СМИ уже окрестили «логистическим шедевром». Последнее путешествие подлодки продлилось 15 месяцев и обошлось в 2 млн евро. В Зинсхайм она отправилась в апреле прошлого года из Киля на Балтийском море, где проходила демилитаризацию. Большую часть пути U-17 проделала по воде на понтоне, однако последний участок субмарине весом в 350 тонн пришлось преодолевать по суше.

Лодку погрузили на специальную платформу с 240 колесами. Транспортировать ее по автобанам было нельзя из-за малой скорости, а потому везти U-17 пришлось по узким улочкам старых центров нескольких городов в Баден-Вюртемберге. Движение на сухопутном участке сопровождалось музыкальным парадом с десятками тысяч зрителей, а под мостами ее приходилось наклонять.

В Музее техники в Зинсхайме собрано свыше 3 тысяч экспонатов: от детских колясок и велосипедов до сверхзвуковых лайнеров. Планируется, что U-17 посетители смогут увидеть уже летом следующего года. Как отметил руководящий направлением морского транспорта в музее, субмарину собираются оставить практически в первозданном виде, лишь немного освободив пространство внутри для прохода.