В обычной «Буханке» смогли поместиться 48 человек

В России установили мировой рекорд по вместимости «Буханки». В салоне ульяновского микроавтобуса поместилось на 16 человек больше, чем годом ранее: на фестивале 2023 года . После чего двери автомобиля закрылись, и он начал движение.

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Между тем, в 2010 году удалось зафиксировать мировой рекорд вместимости внедорожника УАЗ-469. В автомобиль тогда влез сразу 31 человек, не считая водителя. Правда, в качестве «рекордных пассажиров» выступали студенты циркового училища.

Что касается «Буханки», то недавно на Ульяновском автозаводе была проведена модернизация штампа для изготовления панели крыши старого грузового ряда УАЗ. Это позволило сделать кузова заслуженной модели более аккуратными.

Кстати, на автозаводе УАЗ недавно отремонтировали крыши, дороги и санузлы: на предприятии активно занимаются улучшением условий труда персонала.