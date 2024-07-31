В России не хватает зарядных станций для электрокаров на трассах

Эксперты автоотрасли признали нехватку в РФ зарядных станций для электрокаров.

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Парк электромобилей (включая подключаемые гибриды) в объеме более 80 тыс. единиц в среднем по России в настоящее время обеспечен зарядной инфраструктурой. Об этом рассказал генеральный директор «Грин Драйв» Сергей Яковлев. Оценивая обеспеченность парка электрокаров электрическими зарядными станциями (ЭЗС), он указал, что в таких мегаполисах, как Москва, Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи и других, все еще ощущается их нехватка. Это обусловлено высокими темпами роста парка электромобилей в этих городах.

По словам коммерческого директора Sitronics Electro Николая Самохина, на одну ЭЗС сейчас приходится всего 29 электромобилей.

«Загрузка слишком далека от полной даже в таких городах, как Москва и Петербург, где зарядная сеть особенно развита. Падение продаж импортных электромобилей снижает и темпы ввода новых ЭЗС. При этом, по запросам наших пользователей, нехватка зарядных станций больше ощущается не в городах, а на трассах между регионами», – уточняет коммерческий директор компании.



Управляющий директор компании PUNKT E Константин Алябьев с сожалением констатирует, что развитие инфраструктуры происходит неравномерно и примерно половина российских регионов пока недостаточно оборудована зарядными станциями.

«Мы уверены, что на базе нашей амбициозной инвестиционной программы и планов коллег по отрасли зарядная инфраструктура к концу 2025 года заполнит все текущие «белые пятна» в покрытии и не будет отставать от роста парка электромобилей при любом сценарии развития», – резюмирует управляющий директор.



Ранее стало известно, что в России появится еще 3000 зарядных станций для электромобилей. Такие меры заявлены в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год.