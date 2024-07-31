Как бесплатно парковаться в зоне платной парковки

В России разрешена бесплатная стоянка транспортного средства в зоне платной парковки. Однако для этого нужно резидентное парковочное разрешение. Портал Banki.ru узнал все подробности.

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Парковочное разрешение является специальным документом, который могут получить лишь граждане, официально зарегистрированные по месту жительства в зоне платной парковки, владельцы недвижимости в зоне платной парковки, даже если они не проживают там постоянно, а также наниматели квартиры по договору социального или служебного найма, говорится в публикации.

Подчеркивается, что для использования резидентного парковочного разрешения подходят легковые автомобили, микроавтобусы и небольшие грузовые автомобили, электромобили и гибридные автомобили. Граждане могут подать заявление на получение резидентного парковочного разрешения подается через официальный портал государственных услуг (в Москве — mos.ru) и многофункциональные центры (МФЦ).

Кроме того, сообщается о риске аннулирования резидентного парковочного разрешения. Речь идет о случаях предоставления ложных сведений при оформлении, несоответствия автомобиля требованиям разрешения, нарушения правил парковки или использования разрешения.

Ранее сообщалось, что с 5 августа парковка станет платной во многих спальных районах Москвы. В зону резидентных разрешений войдут 88 адресов.