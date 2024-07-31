На ремонт федеральных дорог в бюджете заложено 13 трлн рублей

140 тысяч км трасс в России нуждаются в регулярном нормативном их поддержании, обновлении и ремонте. На решение этой задачи в бюджете заложено 13 трлн рублей, рассказал "Российской газете" кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

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"Особенно беспокоит качество дорог, прилегающих к федеральным и нуждающимся в ямочном ремонте", - отметил он.



По словам эксперта, без качественных федеральных дорог трафик грузов не станет расти, а это будет тормозить обороты и бизнес-процессы компаний.

Протяженность опорных федеральных трасс в России составляет 66,2 тыс.км. В единую опорную сеть включены и железные дороги, порты, речные магистрали, аэропорты, пропускные пункты и крупнейшие транспортно-логистические центры. По разным оценкам, в качественном ремонте нуждается от 54 до 80% федеральных наиболее нагруженных интенсивной эксплуатацией дорог.

Стоимость строительства 1 км 1 полосы движения зависит от категории автомобильной дороги. Например, по оценкам в 2022 году 1 км 1 категории обходился в 129 млн рублей, 5-й категории - в 12,7 млн рублей.

Реконструкция или восстановление 1 км 1 категории уже почти в 2 раза дешевле - 70,2 млн рублей. Тогда как каждый километр дорог 5-й категории будет стоить восстановить 19,3 млн рублей. Цифры в 2024 году, конечно, могут отличаться и по стоимости работ, и по улучшению используемых приемов ремонта, продолжил Тимофеев.

Средняя стоимость содержания 1 км дорог (без учёта выполнения работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки) составляет 0,5 млн рублей. Средняя стоимость 1 км работ по устройству защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки, выполняемых за счет средств содержания - 7,6 млн рублей.

Напомним, министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме, что нужно в первую очередь приводить старые федеральные дороги к нормативу, а не строить новые.