В BMW рассказали о дате дебюта нового «заряженного» универсала M5 Touring

«Горячую» новинку баварской марки оснастят гибридной установкой, совокупная отдача которой равна 727 л.с. (такая же техника у ранее представленного седана M5 следующего поколения).

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Выпуск BMW 5 series стартовал ещё в 1972 году, а модель актуального восьмого поколения (серии G60), а также его полностью электрическая версия с собственным названием – BMW i5 были рассекречены весной 2023-го. Позже, в сентябре, дебютировала четырёхдверка с подзаряжаемой гибридной установкой. В свою очередь премьера новых пятидверок – BMW 5 series Touring и i5 Touring – прошла в феврале этого года. В конце прошлого месяца семейство пополнилось за счёт «заряженного» седана M5, а совсем скоро настанет очередь «горячего» универсала M5 Touring.

Как рассказали в баварской компании, премьера спортивной пятидверки пройдёт в середине следующего месяца, 15 августа, в рамках мероприятия Pebble Beach Concours d'Elegance, которое проводится в США ежегодно. Кстати, теперь уже официально подтверждено, что BMW M5 Touring выйдет в том числе на американский рынок.

Ранее в BMW публиковали тизеры будущей новинки, а также снимки замаскированных прототипов M5 Touring, в результате дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть этот «заряженный» универсал. Совпало ли его видение с реальностью, мы узнаем через несколько недель.

Передняя часть у универсала, скорее всего, будет такой же, как и у седана. Так что модель, вероятно, получит чёрную глянцевую радиаторную решётку в форме фирменных «ноздрей» с подсвеченной окантовкой, а также иную головную оптику со «скобками» ходовых огней. Скорее всего, BMW M5 Touring опционально тоже предложат карбон-керамические тормоза M с золотыми суппортами. Корму, очевидно, украсят парой горизонтальных фонарей и более спортивным задним бампером, чем у «обычного» 5 series Touring.

Ожидается, что интерьер M5 Touring тоже будет таким же, как у «горячего» седана M5. А значит, стоит ожидать спортивные кресла, иное рулевое колесо с обогревом, акустику Bowers & Wilkins в списке стандартного оснащения. На передней панели разместят изогнутое табло, объединяющее виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а также 14,9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с операционной системой BMW 8.5.

Технику «сарай» с системой полного привода M xDrive тоже разделит с седаном. Напомним, в основе его гибридной установки лежит бензиновый битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра, отдача которого составляет 585 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Он работает в тандеме со 197-сильным электродвигателем (280 Нм). Совокупная мощность системы – 727 л.с., максимальный крутящий момент – 1000 Нм. В пару идёт восьмиступенчатый автомат M Steptronic.

Напомним, ещё в состав системы входит тяговая батарея ёмкостью 18,6 кВт*ч, заряжать её можно от сети переменного тока мощностью до 7,4 кВт. Максимальная скорость при движении только на электротяге равна 140 км/ч. Цены нового BMW M5 Touring станут известны позже.