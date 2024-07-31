Американцы назвали худшие спортивные автомобили

Американцы выбрали худшие спорткары. Они были выбраны на основе отзывов читателей крупного автомобильного издания. Как стало известно Motor.ru, в этот список попали Chevrolet Corvette С1, Pontiac Trans Am, Ford Mustang II, Toyota Supra, DeLorean DMC-12 и даже первый Porsche 911.

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Американский сайт провел опрос читателей на тему «Худший спорткар». Как это обычно бывает, обмен мнениями свелся к критике и выяснению отношений. Тем не менее некоторые ответы были не только развернутыми, но и неожиданными. Например, в список худших спорткаров попал Chevrolet Corvette С1, Toyota Supra (A80), культовый Pontiac Trans Am, Ford Mustang II и вообще всё, что не является Mazda MX-5.

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С Corvette С1 всё более или менее понятно: если бы не Зора Аркус-Дунтов, то икона американского автопрома закончилась ещё на первом поколении. Спорткар ругали за плохое качество сборки, посредственную управляемость и проблемный двигатель.

На мотор жаловались и владельцы Pontiac Trans Am, а вот Ferrari 400 включили в список из-за внешности. Худшими спорткарами также стали DeLorean DMC-12, модели на платформе GM Kappa (Pontiac Solstice, Saturn Sky) и британский Triumph Stag.

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Полным разочарованием, по мнению читателей Jalopnik, был даже оригинальный Porsche 911, выпускавшийся в 1964—1973 годах. Владельцев ждали все прелести обладания немецким спорткаром — от проблем с двигателем до течи масла в коробке передач. На этом фоне выгодно выделяется только Mazda MX-5, которая, в отличие от остальных моделей, сохранила исходную концепцию — то есть осталась доступной и фантастически увлекательной в вождении.