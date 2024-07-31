Новый Haval H5 добрался до российских дилеров

Новый Haval H5 готов к запуску в России — внедорожник уже у дилеров. Фотографии модели, сделанные у одного из московских автосалонов, публикует портал «Китайские автомобили». H5 — это крупный внедорожник, построенный на платформе пикапа Great Wall KingKong Poer, который по длине превосходит даже H9. Его предложат в пятиместной версии, и, как ожидается, только с полным приводом, хотя в родном Китае у H5 есть и заднеприводная модификация.

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Новый H5 на базе KingKong Poer продается на китайском рынке с осени прошлого года. Там у модели два мотора на выбор: двухлитровый бензиновый (197 или 224 силы) и дизель того же объема, который развивает 166 сил. Коробки передач тоже две — шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный автомат, а привод может быть задним либо полным.

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В Россию Haval H5 начали поставлять в частном порядке еще до старта продаж. На классифайдах можно найти эту модель за 3,65 миллиона рублей, однако по инсайдерской информации, официально ввезенные в страну машины будут стоить от четырех миллионов. И это логично, так как конкурировать H5 предстоит с BAIC BJ40, который производят на калининградском «Автоторе» и который стоит от 4,4 до 4,5 миллиона рублей.

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В Китае же на старте продаж H5 стоил на 40 процентов дешевле, чем H9: базовую версию с «механикой» и задним приводом оценили в 122,8 тысячи юаней (эквивалент 1,46 миллиона рублей), тогда как цены на «девятый» начинались на тот момент от 214,8 тысячи юаней (2,56 миллиона рублей).

Ну и несколько цифр: Haval H5 — это полноразмерный внедорожник длиной 5,2 метра, его дорожный просвет составляет 200 миллиметров против 224 у нового H9, а глубина преодолеваемого брода достигает 600 миллиметров.