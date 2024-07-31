Nissan значительно сокращает производство машин на своем главном заводе

Nissan вынужден сократить производство на ведущем заводе. Японский автопроизводитель сообщил о снижении объёмов производства на треть на своём главном заводе в Кюсю. Эта мера касается и флагманского кроссовера Rogue, который изначально был ориентирован на экспорт.

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На минувшей неделе компания заявила о почти полном падении прибыли в апреле-июне этого года из-за вынужденных больших скидок на свою продукцию в США — на складах американских дилеров скопилось большое количество моделей 2023 года, что затрудняет поступление обновлённых версий этого года.

Кроме того, Nissan — слабый конкурент на американском рынке гибридов, что также сказывается на его позициях в США, где потребитель остыл к электромобилям. Эксперты называют эту ситуацию огромным просчётом японского бренда. «На американском рынке в целом наблюдается смещение спроса в сторону гибридов», —констатируют аналитики Goldman Sachs, уточняя, что запуск гибридных автомобилей Nissan в США ожидается не ранее 2026 года.

В планах производителя, по словам знакомых с ситуацией на предприятии сотрудников, — выпустить в июле чуть менее 25 тысяч автомобилей на заводе в Кюсю, что на 33% меньше привычного объёма. Уменьшится вдвое и производство кроссовера Rogue для американского рынка — до 10 тысяч единиц. Тут стоит заметить, что Rogue также производится на заводе в американском городе Смирна в штате Теннесси.

Генеральный директор Nissan Макото Учида прокомментировал ситуацию, заявив, что компания будет стремиться усилить свои позиции за счет гибридов, но отказался назвать конкретные сроки.