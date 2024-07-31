Седан Omoda S5 GT стал доступнее в России

Спортивный седан Omoda S5 GT подешевел на 400 тысяч рублей. Причина — новая и единственная комплектация Tech 2024 года, в которой отсутствует вентиляции передних сидений, электрорегулировки пассажирского кресла и ещё ряд функций. За седан отныне просят 2 349 900 рублей, хотя до этого цены стартовали с 2 759 900 рублей.

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В России подешевел седан Omoda S5 GT. Это произошло из-за появления машин 2024 года выпуска, которые доступны в новой для модели комплектации Tech, стоящей на 410 тысяч рублей дешевле прошлогодней Neo, узнали «Автоновости дня» во время регулярного мониторинга прайс-листов. При этом у S5 GT 2024 года нет вентиляции передних сидений, электрорегулировок пассажирского кресла и потолочных светильников на втором ряду.

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В остальном новая комплектация Tech повторяет прежнюю Neo. В нее тоже входят светодиодная оптика, 17-дюймовые литые колеса особого дизайна, зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировками и функцией складывания, передние и задние парктроники, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, обогревы руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех сидений, медиасистема с Apple CarPlay и Android Auto, цифровая приборная панель и многое другое.

© Omoda

В Omoda седан S5 GT позиционируют как отдельную модель. Она продается с сентября прелого года и от обычного S5 отличается более агрессивным оформлением передней части кузова, декором салона, улучшенными тормозами и более мощным двигателем. Это 150-сильный турбомотор объемом 1,6 литра, сопряженный с семиступенчатым «роботом». Сейчас седан стоит от 2 349 900 рублей.