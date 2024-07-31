Таксистам хотят запретить междугородние перевозки

Работу сервисов InDrive и Яндекс.Такси в Казахстане ограничат радиусом в 50 км.

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Минтранс Казахстана намерен ввести ограничение для водителей такси InDrive и Яндекс.Такси по междугородним перевозкам на расстояние свыше 50 км. Об этом заявил глава казахстанского ведомства Марат Карабаев. Он указал на то, что на фоне цифровизации снизилась популярность автобусных перевозок. В министерстве планируют исправить ситуацию.

«Устанавливаемая средняя скорость повлияет на то, чтобы автобусное сообщение возобновилось. Водители такси нарушают предельную скорость и доезжают быстрее. Когда у нас будет средняя скорость, то разница будет небольшая у автобуса и легкового авто. Есть опыт стран, когда такого вида агрегаторы имеют право довозить до 50 километров, не больше», – объясняет глава Минтранса.



На большие расстояния теперь будут ездить только автобусы, а у InDrive и Яндекс.Такси не будет возможности совершать поездки на расстояния свыше 50 км, констатировал Карабаев. С целью ограничения времени работы в Минтрансе хотят вести Face ID для водителей интернет-платформ.

В пресс-службе inDrive заверили, что на протяжении 10 лет их работы на рынке Казахстана компания строго соблюдает все требования регулирующих органов. При этом в пресс-службе подчеркнули, что инициатива затронет огромное количество пассажиров и водителей, поэтому алгоритмы реализации этой меры нужно проработать со всеми участникам рынка, включая Минтранс Казахстана.