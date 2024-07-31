АвтоВАЗ начал давать сотрудникам кредиты под 0,01%

Для сотрудников АвтоВАЗа появились льготные кредиты на покупку Lada. И это очень выгодные условия, так как «обычные» автокредиты сейчас выдают под 30% годовых. Как выяснила редакция Quto, в рамках фирменной программы можно приобрести любую «Ладу», кроме «Ларгуса», — это Granta, Vesta, а также внедорожники Niva Legend и Niva Travel.

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Первоначальный взнос составляет не менее 30% от стоимости автомобиля, а срок кредита — 36 месяцев. При этом обязательно оформление каско по программе «Lada Страхование», но работники автогиганта получат на страховой полис 30-процентную скидку.

Чтобы воспользоваться акцией, потребуется предоставление копии электронной трудовой книжки, а машину придётся выбирать из наличия со склада дилера. Кстати, если человек уволится из компании, то банк (это «Авто Финанс Банк») будет вправе изменить процентную ставку.

Кстати, во время отпуска АвтоВАЗ модернизирует цеха под выпуск новых моделей. В течение единого корпоративного отпуска, который начался 29 июля, а закончится 18 августа, на всех предприятиях автогиганта пройдут работы по модернизации, ремонту и обслуживанию оборудования.