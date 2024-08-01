<p><strong>Rimac</strong>, известный производитель <strong>электрических гиперкаров</strong>, заинтриговал своих последователей, удалив все предыдущие сообщения в социальных сетях и опубликовав <strong>загадочный видео-тизер.</strong> В ролике говорится о "новом шторме", что предвещает представление чего-то значительного на предстоящем мероприятии Monterey Car Week, которое состоится <strong>12 августа</strong>.</p><p>Ссылаясь на свою модель <strong>Nevera</strong>, названную в честь хорватского термина для обозначения мощного бури, Rimac может подготовить<strong> новую версию </strong>этого электрического гиперкара. В прошлом году на том же мероприятии была представлена специальная версия<strong> Nevera Time Attack</strong>, которая быстро нашла своих покупателей, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-67857-shtorm-nadvigaetsja-horvaty-gotovjat-nechto-zahvatyvajuschee" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p><p>Rimac Technologies, сестринская компания Rimac Automobili, является <strong>лидером </strong>в разработке электрических моторов и технологий, которые используют многие автомобильные производители в Европе. Это ставит Rimac в <strong>выгодное положение</strong> для внедрения улучшенных технологий в свои автомобили.</p><p>Текущая модель Nevera оснащена четырехмоторной силовой установкой, обеспечивающей впечатляющие<strong> 1 888 лошадиных сил</strong>. За два года после запуска Nevera компания доставила клиентам чуть <strong>более 50 </strong>из запланированных 150 машин. Ожидается, что для стимулирования продаж оставшихся гиперкаров, каждый из которых стоит 2,4 миллиона фунтов стерлингов, Rimac может выпустить ряд лимитированных серий, чтобы поддержать интерес к своей продукции.</p>