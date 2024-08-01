Этот "китаец" вошел в топ-5 самых качественных кроссоверов

Kaiyi X3 Pro занял 5 место в списке самых качественных кроссоверов в Китае.

© За рулем

Модель Kaiyi X3 Pro заняла пятую строчку в списке самых качественных компактных кроссоверов по результатам рейтинга за первую половину текущего года, сообщает пресс-служба компании Kaiyi.

По результатам исследования China Automobile Quality Ranking, автомобиль получил 163 балла, опередив большинство моделей аналогичного ценового диапазона. Уточняется, что кроссовер X3 занимает седьмую строчку рейтинга. Рейтинг China Automobile Quality Ranking составляет Китайская сеть качества автомобилей. Это государственная платформа, которая занимается сбором и анализом жалоб автомобилистов, уделяя особое внимание неисправностям, рискам и дефектам машин.

Эксперты организации изучают отзывы и преобразуют их в штрафные баллы, что позволяет потребителям иметь больше информации о качестве автомобилей на рынке. Всего в исследовании участвовали 19 моделей бюджетного ценового сегмента. В 2023 году бренд Kaiyi вышел на российский рынок.

Сейчас модельный ряд семейства Kaiyi в России представлен седаном Kaiyi E5, компактными городскими кроссоверами Kaiyi Х3 и Kaiyi X3 Pro, а также среднеразмерным кроссовером Kaiyi X7 Kunlun. Производство всех моделей Kaiyi для российского рынка осуществляется на заводе «Автотор» в Калининградской области.