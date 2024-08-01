«Автодор» увеличит число МФЗ вдоль платных дорог

«Автодор» увеличит количество зон дорожного сервиса на платных трассах. Сегодня на сети платных дорог функционирует 100 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ), до конца 2024 года планируется открытие 15 новых площадок.

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«На сети дорог госкомпании "Автодор" уже работают более 100 многофункциональных зон дорожного сервиса (МФ3). Только за прошлый год была открыта 21 МФЗ», — отметили в госкомпании.



Так, на трассе М11 «Нева» сегодня работает 15 площадок, возведение ещё девяти в проекте, а две находятся на стадии строительства и размещаются на открытом в июле обходе Твери.

На ЦКАД работает три МФЗ, на стадии строительства или проектирования — шесть объектов. Всего, по планам, планируется появление 16 зон отдыха.

В «Автодоре» отметили, что объекты создаются под запросы водителей, а инвесторы получают заранее подготовленную территорию, с уже готовыми съездами, разгонными полосами, проездами и парковочными местами.