Завод в Дингольфинге собрал более 1,5 миллиона электродвигателей

BMW Group объявила о важном событии на заводе в Дингольфинге (Бавария): за последние десять лет собрано более 1,5 миллиона электродвигателей, 1 миллион высоковольтных батарей и 10 миллионов батарейных модулей.

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В начале 2010-х годов в Дингольфинге начался переход к электромобильному производству. Началось производство электродвигателей, высоковольтных батарей для гибридных и электрических моделей BMW. Запуск пятого поколения этих компонентов стартовал в 2020 году. С 2015 года BMW Group инвестировала более миллиарда евро в завод для запуска производства электроприводов.

Инвестиции позволили создать 15 производственных линий для модулей батарей, электродвигателей и высоковольтных батарей. В 2024 году на заводе работает более 2500 сотрудников, которые трудятся над сборкой моделей 4, 5, 6, 7 и 8 серий, и полностью электрический BMW iX. В 2023 году завод BMW в Дингольфинге (Германия) отметил 50-летие. Это не единственная веха Дингольфинга. В 2023 с конвейера сошел 12-миллионный автомобиль - футуристичный BMW iX.

Дингольфинг - не самый производительный завод BMW: ежегодно собирается около 282 000 автомобилей, что меньше, чем в Спартанбурге (Южная Каролина). Тем не менее, Дингольфинг выпускает около 1600 гибридных и электрических автомобилей в день. Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос на электрифицированные автомобили, BMW Group создала сеть предприятий по производству электронных приводов в Лейпциге, Регенсбурге, Спартанбурге (США) и Шеньяне (Китай).

Для нового шестого поколения высоковольтных батарей, которые будут использоваться в моделях Neue Klasse начиная с 2025 года, BMW создает дополнительные предприятия в США, Мексике, Китае, Венгрии и Ирльбах-Штрасскирхене в Нижней Баварии. Эти площадки сосредоточены рядом с заводами BMW, чтобы следовать принципу «местное для местного».

Опыт Дингольфинга будет способствовать становлению новых предприятий: в Дебрецене и на заводе по производству высоковольтных батарей в Ирльбах-Штрасскирхене.