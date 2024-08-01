Представлен обновленный Ford Maverick с гибридной версией

Младший пикап из североамериканской модельной линейки Ford пережил комплексное обновление и готов ставить новые рекорды продаж — равных в своём классе ему на домашнем рынке пока нет.

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Компактный по американским меркам пикап Ford Maverick дебютировал в 2021 году, в его основе лежит легковая платформа C2 от европейского Фокуса последнего поколения, кузов соответственно несущий. Отсутствие рамы не сулило Маверику большого успеха — в США обычно такие пикапы не жалуют, но реальность превзошла самые смелые ожидания маркетологов компании Ford: в 2022 году Maverick разошёлся в США тиражом 74 370 шт., в 2023-м продано 94 058 шт., в первой половине текущего года — 77 113 шт., что на 81,4% больше продаж в январе-июне 2023 года.

Успех Маверика объясняется удачным сочетанием привлекательного дизайна, практичности и относительно доступной цены. Ford уверяет, что 60% покупателей Маверика ранее владели машинами других брендов, но в то же время очевидно, что он отнял часть покупателей у чуть более крупного и гораздо более дорогого рамного пикапа Ford Ranger — его продажи в первой половине 2024 года просели на 37,1% до 15 175 шт.

Даже с учётом того, что Ford методично переписывал прайс-лист на Maverick в сторону увеличения, этот пикап по-прежнему остаётся самым доступным в США: дорестайлинговый Maverick сейчас стоит в США от 23 920 долларов, обновлённый будет стоить от 26 295 долларов плюс 1595 долларов за доставку. Для сравнения скажем, что главный конкурент Маверика — компактный пикап Hyundai Santa Cruz с несущим кузовом — сейчас стоит в США от 26 900 долларов, а Ford Ranger стоит от 32 720 долларов.

Готовя обновление для Маверика, компания Ford учла основные пожелания покупателей этой модели: оказывается, половина из них буксируют этим пикапом прицепы и хотят, чтобы буксировочные возможности Маверика были получше. Для полноприводного пикапа изначально предлагался опциональный пакет 4K Tow Package, увеличивающий допустимую массу буксируемого прицепа вдвое — с 907 до 1814 кг, но теперь он дополнен электронными ассистентами Pro Trailer Hitch Assist (с помощью камеры заднего вида и парковочных датчиков помогает легко и с первого раза правильно подъехать к прицепу, чтобы зацепить его) и Pro Trailer Backup Assist (облегчает маневрирование с прицепом при движении задним ходом). Есть ещё камеры кругового обзора, они позволяют ничего не задеть при езде по узким улочкам или по складу.

Снаружи Maverick получил новый дизайн передка с сильно подрезанными фарами в форме загогулин, передний бампер обзавёлся фигурными заусенцами по краям неокрашенной чёрной секции, а дизайн радиаторной решётки теперь свой для каждой комплектации — их всего четыре: XL, XLT, Lariat и Tremor. У комплектации Lariat появился новый дизайн 19-дюймовых колёсных дисков.

Салон пикапа в ходе рестайлинга получил новый цифровой щиток приборов с 8-дюймовым экраном и более крупный мультимедийный экран с диагональю 13,2 дюйма (до рестайлинга было 8 дюймов). Мультимедийный экран вобрал в себя все климатические настройки — физических регуляторов больше нет. Смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto теперь поддерживаются в беспроводном режиме. Обновлена и расширена палитра отделочных материалов. В стандартное оснащение входит богатый комплект электронных ассистентов водителя Ford Co-Pilot360, помогающих избежать аварийных ситуаций. Комплектации Lariat и Tremor дополнены адаптивным круиз-контролем с пробочным режимом.

Силовых установок у Маверика по прежнему две. Младшая по статусу гибридная силовая установка теперь предлагается не только с передним приводом, но и с полным (мощность на задние колёса отбирает муфта), для неё тоже доступна опция 4K Tow Package. Гибридная силовая установка состоит из работающего по циклу Аткинсона 2,5-литрового бензинового «атмосферника» (164 л.с., 210 Нм), электромотора на постоянных магнитах (128 л.с., 235 Нм), электромеханического вариатора и буферной батареи (её ёмкость не указана, зарядка от внешнего источника не предусмотрена). Максимальная совокупная мощность гибридной силовой установки — 194 л.с. У пикапа с передним приводом задняя подвеска полузависимая с поперечной торсионной балкой, у полноприводного — независимая многорычажная.

Вторая силовая установка — это 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Максимальная отдача двигателя EcoBoost с обновлением почему то снизилась с 253 л.с. и 375 Нм до 241 л.с. и 373 Нм, зато в сочетании с этим двигателем теперь идёт только полный привод, хотя раньше можно было выбрать и передний. Оффроудная версия Tremor с увеличенным дорожным просветом, металлической защитой днища и двумя индивидуальными муфтами в приводе задних колёс по-прежнему предлагается только с 2,0-литровым мотором.

Все данные создателями удобства Маверика после рестайлинга остались при нём, а именно: вещевой органайзер под подушкой заднего сиденья, выемки в дверных картах для фиксации крупногабаритного груза, универсальный держатель по центру салона для различных приспособлений (мусорное ведро, подстаканники или любой другой авторский «девайс», напечатанный на 3D-принтере), две полноценные бытовые розетки мощностью 400 Вт (одна находится в кузове, другая в салоне), многопозиционный задний откидной борт с фиксаторами для груза (они же открывалки для бутылок), выемки в кузове для установки перегородок и прочие полезные мелочи.

Габаритная длина пикапа составляет от 5075 до 5095 мм в зависимости от модификации, ширина — 1839 мм, высота — от 1740 до 1763 мм, колёсная база — 3076 мм, дорожный просвет — от 206 до 231 мм. Внутренняя длина кузова — 1382 мм. Грузоподъёмность — от 517 до 680 кг.

У американских дилеров обновлённый Maverick появится в конце текущего года. Место производства прежнее — завод Ford в мексиканском городе Эрмосильо.