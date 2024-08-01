Mercedes-Benz сокращает объем производства S-Class и EQS из-за спада продаж

Обе модели немецкой марки выпускаются на мощностях предприятия Factory 56, которое расположено в Зиндельфингене (Германия).

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Актуальный флагманский седан марки Mercedes-Benz – S-Class седьмого поколения – был представлен в начале сентября 2020-го. Сейчас немецкий производитель работает над обновлённой версией (недавно мы публиковали свежие снимки замаскированного прототипа). Электрический лифтбек EQS был рассекречен в 2021-м, а обновлён в апреле текущего года. Продажи обоих флагманов оставляют желать лучшего.

Так, согласно данным Jato Dynamics, за первые пять месяцев европейские дилеры реализовали всего 3240 экземпляров S-Class (что на 32% меньше, чем в январе-мае 2023-го). За этот же период Mercedes EQS разошёлся на старосветском рынке тиражом в 1028 единиц (на 47% меньше, чем годом ранее).

Ощутимое падение у этих моделей наблюдается в том числе на одном из крупнейших авторынков в мире – в США. Так, по информации Goodcarbadcar.net, за первую половину 2024-го здесь было реализовано 4785 «эсок» (на 23,2% меньше, чем в январе-июне прошлого года) и 1791 «электричек» (на 61,5% меньше).

В результате спад продаж привёл к тому, что немецкая компания решила сократить объём производства Mercedes-Benz S-Class и EQS, об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на представителей производителя. Напомним, выпуск обеих флагманских моделей налажен на мощностях предприятия Factory 56, которое расположено в Зиндельфингене (Германия).

Сообщается, что сейчас завод работает в две смены, однако в октябре текущего года он перейдёт на работу в одну смену. В компании подчеркнули, что стоит учитывать гибкость этого предприятия, которая позволит оперативно увеличить количество выпущенных машин, в случае, если на S-Class и EQS вырастет спрос.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно о том, что Mercedes-Benz собирается больше, чем изначально планировалось, потратить на развитие двигателей внутреннего сгорания, а также на рестайлинг S-Class. Ранее глава марки Ола Келлениус отметил, что только в текущем году бренд намерен освоить 14 млрд евро, которые пойдут на модернизацию подразделения легковых автомобилей. Известно, что производитель намерен вывести свои традиционные силовые агрегаты на «самый высокий технологический уровень».

При этом в Mercedes не отказываются от ранее озвученных «зелёных» планов и проектов, хотя некоторые сроки пришлось сдвинуть. Так, ожидается, что к концу десятилетия половина продаж должна будет приходиться на гибриды и электромобили (ранее предполагалось, что это произойдёт уже к 2025 году). Ещё производитель не отказывается от строительства восьми гигафабрик по производству батарей, но подчёркивает, что они начнут работать «немного позже». В силе остался и проект разработки новой платформы, которая ляжет в основу будущих электромобилей бренда.