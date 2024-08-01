Uber заказал 100 000 электрокаров BYD вместо Tesla. В январе этого года американская компания Uber решила заказать для водителей такси электромобили Tesla. Но сейчас стало известно, что «машины Илона Маска» будут закуплены только для американского рынка. А для всех остальных решено закупать «поднебесную» технику.

Новый электропарка сперва будет доступен для европейских и латиноамериканских таксистов, где пользователи «поднебесных» машин получат существенные скидки на техобслуживание, лизинг и другие услуги.

В планах новоиспечённых партнёров значится расширение сорудничества. В частности, китайские аккумуляторые автомобили вскоре появятся и в таксопарках стран Ближнего Востока, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Интересно, что Uber поможет BYD совершенствовать технологии беспилотного вождения, так как водители такси наматывают миллионы километров, а, значит, могут обучать искусственный интеллект.

Между тем, в России могут появиться узбекские электрокары BYD, так как китайский автомобильный гигант BYD запустил производство электромобилей на новом заводе.