Две трети парка автомобилей России перешли в разряд автохлама

Число автомобилей в России в возрасте 10 лет и более превысило показатель в 32 млн машин, такая цифра соответствует 71% от всего автопарка страны. Об этом «Газете.Ru» сообщил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Автоэксперт приводит данные, согласно которым, в 2021 году число таких старых машин составляло 27,2 млн единиц.

Хуже всего динамика по автомобилям, которые еще находятся на гарантии автопроизводителей — в возрасте 1-3 года, число таких свежих автомобилей сократилось с 2021 года вдвое.

«Да, как вы видите, главный целевой сегмент (автомобили на гарантии) для дилеров все последние годы сокращается. И существенно — с 4,2 до 2,2 млн», — привел цифры Мосеев.



В то же время сейчас существуют предпосылки для более серьезной деградации автопарка России из-за того, что в октябре планируется индексация утилизационного сбора, который приведет к повышению цен на новые автомобили, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.