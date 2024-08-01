Спрос на новые автомобили у дилеров в России вырос на 44,6%

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые автомобили, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 года. Лидерами по спросу стали российские и китайские марки, а самой популярной моделью - Lada Granta.

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По данным "Авито Авто", число дилеров, предлагающих автомобили на платформе, в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 29,4%. Предложение же новых автомобилей от дилеров выросло год к году на 67%.

В топ-5 предложения новых автомобилей по маркам лидирует Chery: доля моделей этого бренда в предложении составила 13,9%, а прирост числа объявлений за год кратный - 102,9%. На втором месте - Lada, занявшая 13,4% от всех предложений дилеров. Год к году число объявлений о продаже авто этой марки увеличилось на 31,6%. Третью строку занимает Geely с долей 10,8% при четырехкратном росте предложения за год. Далее идет Haval: его доля составила 10,4%, а рост - 80,1%. Замыкает пятерку лидеров Changan, чья доля 7,2% при росте числа объявлений более, чем в три раза.

Лидером по спросу среди марок безоговорочно является Lada, получившая 29,3% от общего спроса на новые автомобили у дилеров на платформе. На втором месте расположилась Chery с 7,2%, а на третьем - Haval с 7,1%. Четвертую строчку занимает Geely - 6,2%, пятую - Changan с долей спроса среди брендов 6,0%.

Самой востребованной среди моделей стала Lada Granta: ее доля в спросе - 11,0%. На втором месте - Lada Niva Legend с 6,9%, а на третьем - Lada Vesta с 6,1%. Четвертую и пятую строчки рейтинга занимают Haval Jolion и Omoda C5, получившие 3,3% и 2,7% от спроса соответственно. Также в топ-10 входят Lada Niva Travel, "Москвич 3", Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 4 Pro и GAC GS8. Наиболее динамично растет спрос на Lada Vesta - более чем в четыре раза год к году.