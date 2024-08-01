Ford потерял на электрокарах более 2,5 млрд долларов только в 2024 году

Ford потерял на продажах электромобилей с начала года 2,5 млрд долларов.

Согласно недавно опубликованному квартальному финансовому отчету, по итогам второго квартала убытки электромобильного подразделения Ford Model E составили 1,1 млрд долларов. За этот период компания реализовала в Америке всего 23 957 электромобилей.

То есть на каждом проданном электрокаре Ford теряет 47 600 долларов. Учитывая неудачный первый квартал, с начала года электромобильный бизнес Ford уже потерял 2,5 млрд долларов. Но данные цифры не отражают реальной картины. Ford вкладывает огромные суммы в разработку новых силовых агрегатов и других систем для электрокаров, и все это должно окупиться в будущем.

Также уточняется, что продажи электрокаров компании выросли на 61% во втором квартале текущего года. И все же электромобили составляют лишь очень маленькую часть от общего объема продаж компании. По итогам первой половины текущего года на их долю пришлось лишь 4% всех продаж. Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».