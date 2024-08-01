Porsche отказалась прекращать выпуск авто с ДВС в ближайшие 10 лет

В Porsche рассказали о дальнейшей судьбе Cayenne с ДВС. Немецкая компания Porsche заявила, что продолжит выпускать кроссовер Cayenne с двигателем внутреннего сгорания даже после 2030 года, как и полностью электрический Porsche Cayenne, несмотря на массовую электрификацию.

Премьера актуального поколения Cayenne состоялась в 2017 году. В 2023 состоялся первый масштабный рестайлинг модели. В компании неоднократно заявляли, что следующая модернизация автомобиля произойдёт ближе к 2023 году, а это значит, что обновленный кроссовер с бензиновыми и гибридными силовыми установками минимум лет пять после этого будет доступен для покупателей, пишут «Автоновости дня». Эксперты полагают, что этим срок жизни топливного Cayenne не закончится.

Ранее стало известно, что Porsche собирается значительно сократить производство Taycan из-за снижения спроса. Производитель пока не дал официальный комментарий появившимся разговорам. Однако в СМИ активно обсуждается сокращение сборки электроседанов. В настоящем производитель ведёт активную работу над вторым поколением Taycan, которое должно появиться в 2027 году. По некоторым данным, электромобиль переведут на новую платформу.