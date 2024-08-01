Большой кроссовер Mazda CX-90 получил новую версию

Японская марка представила SUV 2025 модельного года. Цены этого автомобиля на американском рынке остались прежними.

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Mazda представила свой трёхрядный кроссовер CX-90, предназначенный в первую очередь для американского рынка, в феврале 2023-го. Напомним, длина флагмана равна 5100 мм (с учётом держателя для переднего номерного знака – 5121 мм), ширина – 2156 мм, высота – 1732 / 1745 мм (в зависимости от версии), а расстояние между осями составляет 3119 мм. Теперь «штатный» офис японской марки представил большой паркетник 2025 модельного года.

Главным изменением стало появление нового «затемнённого» исполнения Premium Sport (фото такого варианта в компании, к сожалению, не предоставили). Такой CX-90 получил решётку радиатора из глянцевого чёрного пластика, тёмные хромированные декоративные элементы, оригинальные двухцветные колёсные диски размером 21 дюйм, чёрные корпуса традиционных наружных зеркал и такого же цвета рейлинги на крыше. В списке оснащения числятся багажная дверь с электроприводом и функцией открывания без помощи рук, а также панорамный люк.

На передней панели такого кроссовера размещены виртуальный щиток приборов на 12,3 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы аналогичной диагонали. Ещё в списке оснащения числятся аудиосистема Bose с 12 динамиками, водительское кресло с электрорегулировками в восьми позициях, проекционный экран, а также бескаркасное салонное зеркало с автозатемнением и функцией HomeLink.

У Mazda CX-90 2025 модельного года в списке водительских помощников числятся системы предотвращения лобового столкновения и вторичных столкновений, функция экстренного удержания в полосе движения с ассистентом в слепых зонах и другие. Ещё кроссовер снабдили новым беспроводным зарядным устройством для смартфонов, а также передними и задними датчиками парковки.

Версия Premium Sport может оснащаться как рядной бензиновой турбошестёркой e-Skyactiv-G объёмом 3,3 литра, так и подзаряжаемой гибридной установкой: в её основе лежит четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 2,5 литра, который работает в тандеме с электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 17,8 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы равна 327 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Только на электротяге такой SUV может проехать до 42 км. В обоих случаях в комплекте идёт восьмиступенчатый автомат, привод – только полный с муфтой подключения передней оси.

Цены кроссовера, несмотря на новый модельный год, остались прежними. Так, стартовая стоимость Mazda CX-90 на американском рынке по-прежнему равна 37 845 долларов (эквивалентно примерно 3,22 млн рублей по текущему курсу). За новую версию Premium Sport с 3,3-литровым мотором просят минимум 46 400 долларов (около 3,94 млн рублей), за вариант с PHEV-установкой – не менее 54 900 долларов (около 4,67 млн рублей). Покупка топового исполнения обойдётся в 56 450 долларов (около 4,8 млн рублей).

Напомним, ещё одной моделью Mazda для североамериканского рынка должен стать двухрядный кроссовер CX-70. Осенью прошлого года стало известно, что модель задерживается. Известно, что моторную линейку этот паркетник разделит с флагманом.