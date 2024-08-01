Рассекречен интерьер кроссовера Deepal S05 от Changan

У новой пятидверки оказался совсем не такой салон, каким его увидели фотошпионы. В продажу кроссовер поступит до конца текущего года.

Внешность паркетника с индексом S05 бренд Deepal (он же Shenlan или Deep Blue), принадлежащий компании Changan, раскрыл в мае. А теперь опубликованы фирменные картинки интерьера. Напомним, Deepal был создан в 2022 году специально для выпуска электрифицированных машин. Сейчас на домашнем рынке клиентам предложены лифтбек SL03, кроссоверы S07 (бывший S7) и G318. Кроме того, к старту продаж готовится лифтбек L07. Ну и добавим, что Deepal S05 окажется самым дешевым SUV марки.

Внутри «пятерки» — усеченное рулевое колесо, большой тачскрин мультимедийной системы и двухэтажный центральный тоннель, на котором расположена площадка для беспроводной зарядки смартфона. Отдельной приборки нет, ее роль возложена на проекционный дисплей. Между тем ранее китайские профильные СМИ растиражировали шпионские снимки якобы салона Deepal S05 – и он был другим: застуканная машина имела приборный экран и вертикальный планшет мультимедиа. Либо китайцы ошиблись, либо оформление интерьера будет зависеть от модификации.

Что же касается экстерьера, то он выполнен в корпоративном стиле марки. У Deepal S05 гладкий «нос», двухъярусная головная оптика, выдвижные ручки дверей и единая плашка задних фонарей. Кроссовер уже сертифицирован, так что кое-какие характеристики известны. Длина модели равна 4620 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2880 мм. Для сравнения, размеры актуального Deepal S07: 4750/1930/1625 мм, расстояние между осями – 2900 мм.

Deepal S05 будет доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Гибридный паркетник получил бензиновый мотор 1.5 (98 л.с.), который, скорее всего, работает в основном режиме генератора. На задней оси электрической версии установлен двигатель мощностью 238 л.с. Все подробности узнаем после официальной презентации.

На китайский рынок кроссовер Deepal S05 выйдет до конца года. Старший паркетник Deepal S07 сейчас стоит от 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8 млн рублей по актуальному курсу.

Марка Deepal представлена и за пределами Поднебесной: в частности, ее модели можно купить в Таиланде. Не исключено, что впоследствии компания Changan выведет суббренд и на российский рынок.