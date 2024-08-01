Китайский премиум-седан Hongqi H5 могут начать выпускать в Белоруссии

Исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев рассказал Авто Mail о перспективах серийного выпуска в Беларуси ещё одной модели премиум-бренда Hongqi. Речь идёт о бизнес-седане H5, который пользуется большой популярностью в сфере такси и востребован в госструктурах.

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По словам Савельева, клиентам Hongqi H5 понравился даже больше, чем флагманский Hongqi H9. "По комфорту "пятерка" вообще шикарная, она очень широкая, там сзади можно ехать и втроем, а вдвоем - очень удобно. По длине она больше, чем [аналоги] Toyota и Mercedes-Benz", - заявил представитель марки.

Цель организации производства Hongqi H5 в Беларуси - обеспечение привлекательной закупочной цены.

Hongqi H5 второго поколения дебютировал в мае 2022 года. Это седан длиной 4,98 метра с поперечным расположением привода, передним приводом и независимой задней подвеской.

В КНР Hongqi H5 предлагается с бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра (156 л.с., 258 Нм) в паре с 7-ступенчатым преселективным "роботом". Топ-версия седана оснащается двухлитровой турбочетверкой (224 л.с., 340 Нм) и 8-ступенчатым "автоматом". Также доступен гибридный Hongqi H5.

В России купить Hongqi H5 можно с 218-сильным мотором 2,0 литра и АКП, цена - от 4 790 000 рублей.