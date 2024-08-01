Стало известно, какие автомобили подорожали в России в июле

В июле 2024 года в России подорожал ряд моделей отечественной Lada, а китайский Exeed снизил цены на все модели, за исключением VX. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Цена Авто».

«АвтоВАЗ» поднял цены на 2 тыс. рублей на автомобили Granta в комплектации Club'24, а коммерческие машины семейства Granta с бортовой платформой и фургоном подорожали на 71 тыс. рублей. Грузовики на основе Lada Niva Legend (бортовой и фургон) стали дороже на 47 тыс. рублей.

Цены на Lada Vesta в старшей комплектации Techno'24, напротив, снизились: седаны и универсалы в стандартном исполнении подешевели на 20 тыс. рублей, их версии Cross — на 15 тыс. рублей.

Китайские автомобили подорожают на 200−300 тысяч рублей

Принадлежащий китайской Chery бренд Exeed снизил цены на весь модельный ряд, за исключением VX. Кроссовер LX и LX New подешевел на 240-460 тыс. рублей, RX — на 550 тыс. рублей, TXL — на 260-500 тыс. рублей.