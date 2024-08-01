Мотор 2.0 и автомат — обновленный японский автомобиль можно купить и в России

В России неофициально продают новую Toyota Corolla Cross за 3 млн рублей.

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На данный момент в России доступны рестайлинговые версии первого поколения Toyota Corolla Cross. Цена на модель, представленную на классифайдах, составляет 2 990 000 рублей. Модель поступила в страну по схеме параллельного импорта. В России предлагается версия Ultimate Edition с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 169 л.с.

Автомобиль оснащен передним приводом и автоматической коробкой передач. Обновленная Toyota Corolla Cross была представлена в начале 2024 года. Она построена на глобальной модульной платформе TNGA и является ближайшим родственником той Короллы, которая еще недавно официально продавалась в России.

В салоне автомобиля установлен новый 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, заменивший предыдущий 9-дюймовый. Базовая версия теперь оснащается 7-дюймовым дисплеем на приборной панели вместо прежнего 4,2-дюймового экрана. Комплектации подороже включают виртуальную приборную панель диагональю 12,3 дюйма, панорамную крышу, беспроводную зарядку, штатный видеорегистратор и камеры кругового обзора.